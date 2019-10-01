Фото: МВД по Республике Крым

Три человека погибли и пятеро пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе «Таврида» в районе посёлка Приморский под Феодосией.

Водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем KIA, — сообщили в республиканском МВД.

По информации министерства, все погибшие находились в машине марки «Лада Приора».

Как писал News.ru, неизвестный злоумышленник угнал служебный автомобиль Mercedes исполняющего обязанности министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева в Симферополе. Угонщик затем попал в ДТП на улице Калинина и бросил транспортное средство. Злоумышленник украл из авто личные вещи водителя, в том числе ключи и документы. Сам Черняев узнал о происшествии, когда машина не прибыла к нему вовремя.

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