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Члены команды оппозиционера Алексея Навального получили ещё два иска от московских полицейских. Суть претензий в настоящий момент неизвестна. Информация о подаче исков была получена из картотеки Симоновского районного суда.

Ответчиком по первому иску является сам Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, координатор московского штаба Олег Степанов, а также Владимир Милов и Илья Яшин. Второе заявление подали в...