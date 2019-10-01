https://static.news.ru/photo/ef964406-e42d-11e9-9436-fa163e074e61_660.jpgФото: МВД по Республике Крым
Три человека погибли и пятеро пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе «Таврида» в районе посёлка Приморский под Феодосией.
Водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем KIA, — сообщили в республиканском МВД.
По информации министерства, все погибшие находились в машине марки «Лада Приора».
Как писал News.ru, неизвестный злоумышленник угнал служебный автомобиль Mercedes исполняющего обязанности министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева в Симферополе. Угонщик затем попал в ДТП на улице Калинина и бросил транспортное средство. Злоумышленник украл из авто личные вещи водителя, в том числе ключи и документы. Сам Черняев узнал о происшествии, когда машина не прибыла к нему вовремя.