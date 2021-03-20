Три человека пострадали при обрушении балкона дома в Калужской области

https://static.news.ru/photo/2796a00a-897b-11eb-baa9-96000091f725_660.jpg Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области

В Калужской области при обрушении балкона жилого дома пострадали три человека. Об этом сообщает прокуратура региона.

Девятнадцатого марта около 21 часа на улице Московской в городе Балабаново произошло обрушение балкона в многоквартирном жилом доме. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали три человека, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь, угроза их жизни отсутствует. Прокуратура Боровского района инициировала проверку. Балкон обрушился на втором этаже, когда на него вышли покурить три человека.

Как сообщал NEWS.ru, в городе Сальске Ростовской области обрушилось неэксплуатируемое здание, в результате погибли по меньшей мере два человека. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее стало известно о четырёх погибших при взрыве в жилом доме в подмосковных Химках. Отмечается, что взрыв произошёл в доме по улице Зелёной. После этого загорелись пять квартир. По предварительным данным, обрушились межкомнатные перегородки.