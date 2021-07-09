Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Кубани

Три человека погибли в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса близ Армавира в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

По имеющимся данным, микроавтобус, в котором находились 12 человек, направлялся из Анапы в Назрань. На дороге произошло боковое столкновение с грузовой фурой. В результате погибли три человека, в том числе двое детей.

Девять человек получили повреждения различной степени тяжести. Двое из них помещены в реанимацию в тяжёлом состоянии. Один госпитализирован в обычную палату. Шесть человек получают медицинскую помощь в районном травмпункте.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Также в прокуратуре края сообщили, что водитель микроавтобуса работал нелегально.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в ДТП в Удмуртии.