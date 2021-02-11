Три автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Москве

https://static.news.ru/photo/05d1640e-6c4e-11eb-8361-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Киевском шоссе произошла авария с участием трёх автомобилей. Пострадал один человек.

Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта ДТП, машины столкнулись в районе деревни Крекшино (39-й километр). В результате происшествия движение транспорта в направлении столицы затруднено.

Накануне водитель в Москве сбил двух пешеходов. ЧП произошло на северо-востоке столицы на улице Советской Армии в районе дома 7. Прохожие получили травмы. По предварительной информации, потерпевшие находились на тротуаре. Пострадали два человека. А 9 декабря на Большой Переяславской улице Москвы грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Девушка, пострадавшая в аварии, от госпитализации отказалась. О состоянии здоровья второго пострадавшего не говорится, писал NEWS.ru.