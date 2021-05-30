Требовал запретить гомосексуализм: экс-силовик устроил стрельбу на Урале

Силовики задержали бывшего прапорщика МВД Сергея Болкова, устроившего стрельбу по прохожим из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Пострадали два человека, в том числе ребенок, которому стрелок угодил из ружья в живот и ногу, а также сотрудник Росгвардии. Причина, по которой бывший милиционер пошёл на преступление, пока неизвестна. По словам очевидцев злоумышленник выкрикивал гомофобные речи. На него завели уголовные дела по фактам покушения на убийство и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подробности в материале NEWS.ru.

«Взяли» со взрывом

Около 20:00 по местному времени (18:00 мск) 30 мая 48-летний экс-офицер МВД, участник войны в Чечне, а ныне сотрудник одного из охранных агентств Сергей Болков устроил стрельбу из окна на четвёртом этаже дома по улице Бородина в Екатеринбурге. Он начал стрелять из официально зарегистрированного карабина «Сайга», ранив проходившую с матерью под окнами девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии, прибывшего на место ЧП. Их доставили в больницу. По некоторым данным, ребенок госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, по другим — в тяжёлом . Её оперируют в областной детской клинической больнице № 1.

На кадрах видео, снятого очевидцами, видно , что во время стрельбы люди стали прятаться за автомобилями, припаркованными рядом с домом.

Перед задержанием стрелок забаррикадировался в своей квартире, из окна которой очевидцы слышали крики. По данным соседей, в помещении с ним находилась жена (есть сведения, что он якобы накануне расстался с ней, что, вероятно, и спровоцировало агрессию). Мужчина, по их словам, злоупотреблял спиртным, и, вероятно, имел психические проблемы после участия в войне в Чечне. Жители дома утверждают, что стрелок выкрикивал «где вы были в 90-е?», а также требовал «отменить гомосексуализм».

Также есть информация, что перед стрельбой Сергей Болков якобы отправил знакомым сообщения, в которых он сообщил, что «всех перестреляет» и погибнет сам, потому что ему надоело жить.

Местные СМИ утверждают, что заложником Болкова едва не стал молодой человек. Он в частности сообщил, что злоумышленник позвал его со словами: «Иди сюда, разговор есть».

Я зашёл [в квартиру], он говорит: „нож возьми“, я сказал, что мне не надо, но повторил: „Нож возьми“. Потом он сказал: „Упал на пол, руки за голову“, потом взял за голову и говорит: „Я в тебя сейчас стрельну“. Я спросил, за что, а он говорит: „а просто так“. После этого он навел на меня пистолет и выстрелил, но попал в кресло. У меня в ушах звенело, но я смог убежать, — сообщил молодой человек.

Управление СК по Свердловской области завело уголовное дело ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечают в ведомстве.

Подозреваемый задержан, — добавили в СК.

По некоторым сведениям, чтобы задержать Болкова, силовикам пришлось взорвать дверь его квартиры. В это время (после 22:00 по местному времени) очевидцы слышали громкий хлопок. Также в управлении СК отметили, что во время спецоперации злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам силовых органов.

Что известно о стрелке

Из органов Сергей Болков уволился в 2011 году, выйдя на пенсию. А через шесть лет, как сообщил местным СМИ его экс-сослуживец, уже открывал стрельбу, но тогда якобы эту историю «смогли замять», поскольку никто не пострадал.

Также есть сведения, что в 2001 году он, работая в милиции, застрелил 19-летнего парня, который скончался на месте. Это произошло во время вызова правоохранителей к группе молодых людей, на поведение которых поступила жалоба. Один из членов компании попытался ударить Болкова бутылкой по голове, что и заставило силовика применить оружие. После того инцидента милиционера не отстранили от службы, сочтя его действия адекватными обстановке.