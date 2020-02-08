Уральская транспортная прокуратура потребовала от региональных подразделений проверить обстоятельства жесткой посадки самолёта авиакомпании Utair в городе Усинске. Ревизии будет подвергнуто исполнение законодательства о безопасности полётов.
Проверка проводится Сургутской транспортной прокуратурой во взаимодействии с коллегами из Тюмени,
В прокуратуре отметили, что предполётная подготовка воздушного судна проводилась в московском аэропорту Внуково, а периодическое техническое обслуживание борта осуществляется в Тюмени.
9 февраля, как писал NEWS.ru, Boeing 737-500 совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска. При посадке у лайнера сломались шасси. Самолёт ударился о землю хвостовой частью.
Экипажу удалось посадить лайнер на «брюхо». Все пассажиры были эвакуированы. О травмах сообщили только двое из 94 человек. Им оказали медицинскую помощь.
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