Заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров отказался от сделки со следствием.
Как сообщает Mash, Александрова допрашивали восемь часов. В конце допроса ему предложили пойти на сделку со следствием: дать показания на предполагаемых подельников и получить домашний арест.
Ранее суд взял под стражу Владимира Александрова. Его подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется 250 млн рублей.
Председателя адвокатской коллегии «Консорс» Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента «Аэрофлота» Татьяну Давыдову, обвиняемых в мошенничестве вместе с Александровым, отправили под арест до 30 ноября, писал News.ru.
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