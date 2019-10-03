https://static.news.ru/photo/97176654-e679-11e9-b654-fa163e074e61_660.jpg Владимир Александров Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров отказался от сделки со следствием.

Как сообщает Mash, Александрова допрашивали восемь часов. В конце допроса ему предложили пойти на сделку со следствием: дать показания на предполагаемых подельников и получить домашний арест.

Ранее суд взял под стражу Владимира Александрова. Его подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется 250 млн рублей.

Председателя адвокатской коллегии «Консорс» Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента «Аэрофлота» Татьяну Давыдову, обвиняемых в мошенничестве вместе с Александровым, отправили под арест до 30 ноября, писал News.ru.