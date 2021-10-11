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Тлеющий торфяник окутал Екатеринбург смогом

12:34, 11 октября 2021
Тлеющий торфяник окутал Екатеринбург смогом Огнеборцы принимают меры по тушению торфяника в Екатеринбурге Фото: 66.mchs.gov.ru
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Екатеринбург окутан смогом из-за тлеющего на большой глубине торфяника, из-за чего жителям города стало тяжело дышать. Открытого огня при этом нет, сообщает ОТР со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Помимо проблем с воздухом, по словам жителей города, на улицах ухудшилась видимость. Дыма много, и он движется в сторону города. Людей просят закрыть окна, делать влажную уборку в квартирах и меньше гулять. Исходя из прогнозов, в ближайшие дни ситуация не изменится.

Ранее сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России спрогнозировали возгорания торфяников в семи регионах России. Эксперты предположили риски единичных возгoраний на торфяниках Московской, Ленинградской, Вологодской, Рязанской, Влaдимирской, Тверской и Ярослaвской областей.

А учёные рассказали NEWS.ru, как лесные пожары повлияют на глобальный климат. Они уверены, что выгорание десятков тысяч гектаров леса отразится даже на таянии арктических льдов и поспособствует уничтожению тайги.

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