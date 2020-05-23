Теннисиста Басилашвили выпустили под залог после избиения бывшей супруги

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили покинул изолятор после внесения залога в 100 тысяч лари (2,5 млн рублей). Он обвиняется в избиении бывшей жены Нелли Дорокашвили на глазах у ребёнка.
Деньги за спортсмена заплатила его семья, которая распространила заявление о том, что никакого избиения не было,
В заявлении семьи спортсмена говорится о том, что информация об избиении теннисистом бывшей жены не соответствует действительности, к тому же нет никаких улик, которые бы это доказывали.
Это не первый случай, когда бывшая супруга Николоза Нелли Дорокашвили пытается нанести моральный, финансовый и репутационный ущерб Николозу и его семье, — сказано в обращении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили за то, что он избил бывшую жену в присутствии ребёнка. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен