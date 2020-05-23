Теннисиста Басилашвили выпустили под залог после избиения бывшей супруги

https://static.news.ru/photo/b19ad6cc-9e08-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили покинул изолятор после внесения залога в 100 тысяч лари (2,5 млн рублей). Он обвиняется в избиении бывшей жены Нелли Дорокашвили на глазах у ребёнка.

Деньги за спортсмена заплатила его семья, которая распространила заявление о том, что никакого избиения не было, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката теннисиста Малхаза Салакая.

В заявлении семьи спортсмена говорится о том, что информация об избиении теннисистом бывшей жены не соответствует действительности, к тому же нет никаких улик, которые бы это доказывали.

Это не первый случай, когда бывшая супруга Николоза Нелли Дорокашвили пытается нанести моральный, финансовый и репутационный ущерб Николозу и его семье, — сказано в обращении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили за то, что он избил бывшую жену в присутствии ребёнка. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело.