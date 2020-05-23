Теннисист Басилашвили попал в полицию за рукоприкладство

Сотрудники полиции Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили за то, что он избил бывшую жену в присутствии ребёнка.
В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам, драке Басилашвили с экс-супругой предшествовала ссора.
В соответствии с уголовным законодательством Грузии Басилашвили грозит лишение свободы на срок от одного года до трёх лет. В ближайшее время прокуратура направит в суд ходатайство об избрании спортсмену меры пресечения,
Ранее NEWS.ru писал, что теннисистку Екатерину Бычкову уволили с должности комментатора телеканала Eurosport за оскорбление блогера-колясочника Александра Горбунова. Спортсменка в своё оправдание заявила, что критика в адрес мужчины не касалась его физических возможностей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен