Теннисист Басилашвили попал в полицию за рукоприкладство

https://static.news.ru/photo/81ada388-9dac-11ea-80a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/NikolozBasilash

Сотрудники полиции Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили за то, что он избил бывшую жену в присутствии ребёнка.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам, драке Басилашвили с экс-супругой предшествовала ссора.

В соответствии с уголовным законодательством Грузии Басилашвили грозит лишение свободы на срок от одного года до трёх лет. В ближайшее время прокуратура направит в суд ходатайство об избрании спортсмену меры пресечения, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что теннисистку Екатерину Бычкову уволили с должности комментатора телеканала Eurosport за оскорбление блогера-колясочника Александра Горбунова. Спортсменка в своё оправдание заявила, что критика в адрес мужчины не касалась его физических возможностей.