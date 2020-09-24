Тело пропавшей девятилетней девочки найдено в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/59c1dafa-feb0-11ea-9653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тело пропавшей в четверг, 24 сентября, девятилетней девочки найдено в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Ребёнок пропал по дороги из школы домой.

Известно, что около пяти часов вечера школьница вышла на остановке в Неклюдово и домой не дошла. Её тело с признаками насильственной смерти было найдено в безлюдном месте, сообщает СУ СКР по Нижегородской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы, ведётся розыск преступника.

Известно, что девочка ушла с незнакомым мужчиной — это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

О том, что школьница мертва, стало известно около десяти часов вечера. В поисках девочки принимали участие волонтёры. На странице поисково-спасательного отряда в соцсетях размещено сообщение о прекращении поисков ребёнка в связи с его гибелью.

Сегодня у нас произошло огромное горе, мы много лет готовились к тому, чтобы оперативно отреагировать на подобную страшную ситуацию, многого достигли, но, к большому сожалению, сегодня мы не успели, — говорится в сообщении поисковиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что девятилетняя девочка пропала в Тюмени по дороге к бабушке. Перед этим девочка по телефону сообщила родителям, что её преследует незнакомый мужчина.