Тело младенца найдено в ведре в Подольске

В подмосковном Подольске в ведре обнаружено тело новорожденного ребёнка.
Об этом
Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в управлении.
На данный момент следователи пытаются установить личность матери ребёнка.
Ранее NEWS.ru писал о том, что следователи 30 апреля обнаружили в лесу около кладбища в подмосковных Химках тело младенца. Началась проверка.
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