Тело младенца найдено в ведре в Подольске

https://static.news.ru/photo/7f5e81b4-8c82-11ea-8d0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Подольске в ведре обнаружено тело новорожденного ребёнка.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГСУ СК по Московской области. Труп был найден 1 мая за одним из гаражей. Ведро было накрыто покрывалом.

Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в управлении.

На данный момент следователи пытаются установить личность матери ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что следователи 30 апреля обнаружили в лесу около кладбища в подмосковных Химках тело младенца. Началась проверка.