Происшествия

Тело младенца найдено в ведре в Подольске

17:32, 02 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Подольске в ведре обнаружено тело новорожденного ребёнка.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГСУ СК по Московской области. Труп был найден 1 мая за одним из гаражей. Ведро было накрыто покрывалом.

Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в управлении.

На данный момент следователи пытаются установить личность матери ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что следователи 30 апреля обнаружили в лесу около кладбища в подмосковных Химках тело младенца. Началась проверка.

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