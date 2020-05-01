Происшествия

Тело младенца обнаружили в лесу у кладбища в Подмосковье

12:09, 01 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи 30 апреля обнаружили в лесу около кладбища в подмосковных Химках тело младенца. Началась проверка.

30 апреля в лесном массиве вблизи кладбища в Химках в матерчатом свёртке было обнаружено тело младенца мужского пола <...>, давность наступления смерти которого около месяца, — говорится в сообщении СК.

В настоящее время проводится выяснение обстоятельств смерти ребёнка. Следователи устанавливают личность матери малыша.

Как ранее писал NEWS.ru, 19 апреля тело младенца было найдено в посёлке Воскресенское в Новой Москве. Труп был обнаружен в реке Цыганка. По данному факту проводится проверка. Следователи ищут родителей малыша.

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