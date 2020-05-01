Тело младенца обнаружили в лесу у кладбища в Подмосковье

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Жительница деревни Бузланово городского округа Красногорск Московской области обратилась в полицию с заявлением о краже 3 млн рублей и $47 тыс. (3,4 млн рублей). В хищении денег сразу заподозрили домработницу, имевшую доступ к сейфу. Её уже задержали.

Домработница призналась, что в период с 21 по 28 апреля она периодически проникала в металлический шкаф, откуда забирала денежные средства, — сообщил RT источник в правоохранительных органах. В отношении домработницы...