Тело младенца обнаружили в лесу у кладбища в Подмосковье

Следователи 30 апреля обнаружили в лесу около кладбища в подмосковных Химках тело младенца. Началась проверка.
30 апреля в лесном массиве вблизи кладбища в Химках в матерчатом свёртке было обнаружено тело младенца мужского пола <...>, давность наступления смерти которого около месяца, — говорится в сообщении СК.
В настоящее время проводится выяснение обстоятельств смерти ребёнка. Следователи устанавливают личность матери малыша.
Как ранее писал NEWS.ru, 19 апреля тело младенца было найдено в посёлке Воскресенское в Новой Москве. Труп был обнаружен в реке Цыганка. По данному факту проводится проверка. Следователи ищут родителей малыша.
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