Тело девушки нашли под Елабугой

Волонтеры обнаружили тело девушки, предположительно пропавшей в ночь на 22 августа на реке Каме у городе Елабуга. Об этом сообщает ГУМЧС по Татарстану.

В 05:40 25 августа, по предварительной информации от единой дежурно-диспетчерской службы Елабужского района, на реке Кама вблизи села Танайка волонтеры обнаружили тело, предположительно, девушки 2005 года рождения, пропавшей 22 августа, — говорится в сообщении.

По данным СУ СК по Татарстану, подростки: 16-летняя девушка и 17-летний парень находились с компанией знакомых на берегу реки. В какой-то момент они отправились плавать на трёхместной лодке с мотором и пропали. На связь они не выходили, их сотовые телефоны были недоступны. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

В поисках пропавших были задействованы около 70 человек, среди которых силовики, волонтёры и спасатели кинологи, 18 плавсредств, один аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.

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