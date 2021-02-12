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Происшествия

Тело человека нашли под завалами обрушившегося склада в Москве

12:54, 14 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крыша склада, площадь которого составляет тысячу квадратных метров, обрушилась в столичном районе Царицыно.

Согласно данным ГУ МЧС по городу, в результате происшествия погиб один человек, его тело было обнаружено под завалами.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл по адресу: Промышленная улица, дом 11а, строение 45. Экстренные службы приняли сообщение о случившемся в 11:22.

Как сообщает «360», в настоящее время на месте работают спасатели и бригада скорой помощи. По предварительной информации, крыша обрушилась под тяжестью выпавшего снега.

Как писал NEWS.ru, один человек стал жертвой обрушения горной породы на шахте «Юбилейная», которая входит в состав холдинга «ТопПром», в Кузбассе. Всего под землёй в момент обрушения находилось 98 шахтёров. Основной версией произошедшего в ночь на 14 февраля назван человеческий фактор. На место происшествия выехала следственная группа регионального СУ СКР. Министерство угольной промышленности Кемеровской области сообщило о приостановке работы шахты.

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