https://static.news.ru/photo/73dfa808-e9c7-11e9-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Хангаласском районе Якутии 70-летний мужчина лишился миллиона рублей, который он перевёл с банковского счёта телефонному мошеннику.

По данным республиканского МВД, пенсионеру позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сказал, что была зафиксирована подозрительная операция — якобы кто-то пытается снять 180 тысяч рублей с его счёта. Так как ветеран труда не умел проводить онлайн-операции, злоумышленник пообещал, что вызовет такси и оплатит дорогу до банка, главное — следовать его инструкциям и назвать реквизиты счетов, на которые необходимо сделать перевод.

Лжесотрудник банка попросил о переводе одного миллиона на два разных счёта — по 500 тысяч рублей на каждый, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Каким-то образом мошенник выяснил, что пожилой мужчина с 90-х годов хранит деньги и в другом банке. Он попросил по такой же схеме перевести и их. Только тогда пенсионер засомневался и начал задавать вопросы. Злоумышленник стал шантажировать мужчину тем, что не вернёт миллион. Ветеран понял, что его обманули и обратился в полицию.

Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте. Эксперты полагают, что такая осведомлённость возможна лишь в случае получения данных нелегальным путём из банка, например, путём покупки у сотрудников.