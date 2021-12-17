Сын председателя отделения «Яблока» украл у пенсионерки 226 тысяч рублей

Сын председателя королёвского отделения партии «Яблоко» Данила Ревежак украл у пенсионерки больше 226 тысяч рублей. Деньги он тратил на ставки и онлайн-казино, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что мать Данилы Ревежака руководит отделом партии Григория Явлинского в родном Королёве. В свои 22 года молодой человек пошёл работать волонтёром, стал помогать 77-летней женщине и был очень доброжелательным и внимательным по отношению к ней. Но в какой-то момент бабушка обратила внимание, что с карты начали пропадать деньги.

Подозревать пенсионерка сразу стала юношу. Через некоторое время подростка задержали, и он сразу во всём признался. За посильную помощь пожилой женщине Ревежак взял 226 тысяч рублей. Их молодой человек тайком списывал с карты старушки, после чего стирал с телефона СМС-уведомления о переводе. Вырученные средства шли на спортивные ставки и онлайн-казино.

Теперь Данилу ждёт суд, а до тех пор он будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось о хабаровских школьницах 13 и 14 лет, которые ворвались в дом к пенсионеру и убили его ради 10 тысяч рублей. Смерть наступила в результате длительного избиения, продолжавшегося на протяжении трёх часов — подростки положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. На шум пришла соседка старика, которая и вызвала полицию.