Священник заявил об ужасном отношении к ученикам монастырской гимназии
Священник Кураев: к ученикам гимназии при Серпуховском женском монастыре относятся ужасно
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:45, 13 декабря 2021
Фото: Прокуратура Мособласти/ТАСС
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В гимназии при Серпуховском женском монастыре, чей выпускник устроил взрыв, ужасно относятся к ученикам, сообщил запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он считает, что следствие должно взять во внимание отзывы об этой школе.
В гимназии строго запрещается жевательная резинка, не рекомендуется приносить сладости, чипсы и так далее. Если поискать, то есть отзывы о том, что отношение к ученикам ужасное. О любой школе ученики могут писать подобное, но такие отзывы нужно принять во внимание при расследовании произошедшего события, потому что сегодняшний «отзыв» оказался не письменный, но очень громкий, — сказал Кураев.
Он добавил, что гимназия является советской школой в самом строгом виде. Мальчики должны быть опрятны и аккуратно пострижены, у девочек во второй половине дня платье или сарафан не выше колена, на спинку стула откидываться нельзя, ногти рассматривать нельзя.
Ранее одна из учениц гимназии рассказала, что парня травили учителя и это в школе вообще популярно, ей самой пришлось обратиться к психологу. По словам ученицы, учителя обзывают, могут дать подзатыльник, занижают оценки.
Взрыв произошёл 13 декабря на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове. Управление СК по Московской области завело уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Оно находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.