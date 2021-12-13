Священник заявил об ужасном отношении к ученикам монастырской гимназии

В гимназии при Серпуховском женском монастыре, чей выпускник устроил взрыв, ужасно относятся к ученикам, сообщил запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он считает, что следствие должно взять во внимание отзывы об этой школе.

В гимназии строго запрещается жевательная резинка, не рекомендуется приносить сладости, чипсы и так далее. Если поискать, то есть отзывы о том, что отношение к ученикам ужасное. О любой школе ученики могут писать подобное, но такие отзывы нужно принять во внимание при расследовании произошедшего события, потому что сегодняшний «отзыв» оказался не письменный, но очень громкий, — сказал Кураев.

Он добавил, что гимназия является советской школой в самом строгом виде. Мальчики должны быть опрятны и аккуратно пострижены, у девочек во второй половине дня платье или сарафан не выше колена, на спинку стула откидываться нельзя, ногти рассматривать нельзя.

Ранее одна из учениц гимназии рассказала, что парня травили учителя и это в школе вообще популярно, ей самой пришлось обратиться к психологу. По словам ученицы, учителя обзывают, могут дать подзатыльник, занижают оценки.