Свидетельница рассказала подробности убийства школьницы под Самарой

Местная жительница оказалась свидетельницей жестокого убийства 15-летней школьницы в Самарской области. Женщина позвонила в правоохранительные органы и рассказала, что видела неизвестного мужчину, прижимавшего к земле девушку, сообщает РЕН ТВ.

После этого, по словам свидетельницы, предполагаемый преступник скрылся на белой Toyota. Позже машина была найдена на улице Партизанской. В ходе следствия стало известно, что собственник иномарки передал её мужу своей дочери — подполковнику полиции Антону Безчетвертову.

Подполковник был уволен из полиции в этот же день. Его допрашивают следователи. Он признался, что случайно сбил девочку на машине, после чего поехал к озеру и утопил прицеп от автомобиля. В данный момент прицеп поднят на берег, там была найдена окровавленная одежда.

Тело девочки было найдено в районе одного из жилых домовладений в посёлке Петра Дубрава Волжского района. На теле школьницы обнаружены ножевые ранения и другие телесные повреждения. По факту происшествия возбуждено дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции, которого подозревают в убийстве 15-летней девочки в Самарской области, мог сначала сбить её на машине, а затем несколько раз ударил ножом, чтобы скрыть случившееся.