Суд вынес первый приговор по делу о хищениях на стройке резиденции Путина

https://static.news.ru/photo/b0f3df1a-b565-11ea-a24a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд вынес первый приговор по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента Владимира Путина в «Ново-Огарёво». Александр Родионов, который пошёл на сделку со следствием, получил три года колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей.

О приговоре сообщает РИА Новости. Родионов был владельцем компании — поставщика оборудования. Также по делу проходят ещё пять человек. Это гендиректор унитарного предприятия «Атэкс» (его учредителем была ФСО) Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-глава компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, бывший директор компании «Стройфасад» Сергей Литвинов, а также владелец ещё одной компании, занимавшейся поставками, Сергей Перевалов. Позднее по тому же делу обвинение было предъявлено гендиректору холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов заявил о пропаже $30 тыс. и 500 тыс. рублей при обыске. По его словам, указанная в документах следствия сумма отличается от той, что была изъята на самом деле.