https://static.news.ru/photo/6bb50cc4-361e-11ea-ae16-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Басманный суд арестовал активы бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте активов Михаила Абызова сроком до 25 марта 2020 года, — сказала пресс-секретарь Ирина Морозова.

Суд повторно арестовал активы экс-министра. Позже, в декабре 2019 года Мосгорсуд отменил решение об аресте из-за процессуальных нарушений.

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Позже к начальным обвинениям прибавились незаконное предпринимательство и легализация 30 млрд рублей. Бывший министр по-прежнему находится в СИЗО.

Ранее NEWS.ru писал о том, что следователи попросили арестовать ещё одну фигурантку дела Абызова.