https://static.news.ru/photo/5653ce10-d0ac-11e9-9202-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Аснис. По его словам, Абызов не признаёт вины. По версии следствия, он, будучи министром, нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью. В частности, руководил своими компаниями, которые в 2018 году продали принадлежащие им акции ОАО «Сибэко».

Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретённые в результате совершения преступления и впоследствии легализованные, сообщил адвокат.

Ранее News.ru писал о том, что против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено ещё одно уголовное дело. На этот раз речь идёт о легализации 30 млрд рублей. Об этом News.ru сообщил его адвокат Александр Аснис.