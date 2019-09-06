Бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности.
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Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретённые в результате совершения преступления и впоследствии легализованные, сообщил адвокат.
Ранее News.ru писал о том, что против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено ещё одно уголовное дело. На этот раз речь идёт о легализации 30 млрд рублей. Об этом News.ru сообщил его адвокат Александр Аснис.