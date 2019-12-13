https://static.news.ru/photo/a656af8c-1d9f-11ea-b82d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сотрудники Следственного комитета обратились в Басманный суд в Москве с просьбой арестовать Екатерину Заяц — новую фигурантку дела российского экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом NEWS.ru сообщили представители инстанции в пятницу, 13 декабря.

Заяц обвиняется в преступлениях, которые предусмотрены ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ (мошенничество и организация преступного сообщества).

В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Заяц. Судебное разбирательство пройдёт 13 декабря, — говорится в сообщении представителей Басманного суда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову до 25 января 2020 года.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.