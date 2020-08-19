Суд по делу Ефремова прервался из-за эвакуации

Пресненский суд эвакуировали во время рассмотрения дела Михаила Ефремова, передаёт корреспондент NEWS.ru с места событий.
В ходе судебного заседания, во время предоставления доказательств защиты, по громкоговорителю обьявили, что здание суда эвакуируется. Председательствующий был вынужден прервать процесс.
Сегодня суд успел допросить двух свидетелей защиты — Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович. Они дали оценку личности Ефремова и рассказали, что пытались предложить помощь потерпевшим, но это не получилось из-за запрета адвоката Добровинского.
Днём ранее старший сын погибшего Виталий Захаров предъявил к Ефремову иск на 6,5 млн рублей. Кроме того, суд допросил потерпевших — двух сыновей погибшего Захарова, жену и брата. Все они просили для Ефремова «справедливого наказания».
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