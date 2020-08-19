Суд по делу Ефремова прервался из-за эвакуации

https://static.news.ru/photo/7350aa58-e20b-11ea-9d62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд эвакуировали во время рассмотрения дела Михаила Ефремова, передаёт корреспондент NEWS.ru с места событий.

В ходе судебного заседания, во время предоставления доказательств защиты, по громкоговорителю обьявили, что здание суда эвакуируется. Председательствующий был вынужден прервать процесс.

Сегодня суд успел допросить двух свидетелей защиты — Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович. Они дали оценку личности Ефремова и рассказали, что пытались предложить помощь потерпевшим, но это не получилось из-за запрета адвоката Добровинского.

Днём ранее старший сын погибшего Виталий Захаров предъявил к Ефремову иск на 6,5 млн рублей. Кроме того, суд допросил потерпевших — двух сыновей погибшего Захарова, жену и брата. Все они просили для Ефремова «справедливого наказания».