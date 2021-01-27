Суд отправил в СИЗО ещё одного участника акции 23 января

https://static.news.ru/photo/67ed666e-60bf-11eb-93d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото пресс-службы Пресненского суда

Пресненский суд арестовал участника акции 23 января Тимура Салихова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пресненский суд постановил избрать Салихову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 марта 2021 года, — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Молодой человек обвиняется в применении насилия к полицейскому на митинге 23 января (ч. 1 статьи 318 УК). Следствие считает, что Салихов ударил омоновца по голове и туловищу. Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в МВД рассказали об уголовных делах после акций 23 января.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.