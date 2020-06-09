Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

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Житель Волгоградской области открыл огонь из охотничьего ружья по трём рыбакам на реке Дон. Один из них в результате погиб.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По её данным, трагедия произошла в результате ссоры жителя Калачевского района Волгоградской области с тремя рыбаками, двое из которых приехали из...