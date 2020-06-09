Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске суд арестовал до 7 августа. Ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения задержали 8 июня, через 9 дней после преступления.
Всем троим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, до 7 августа 2020 года, — сообщили РИА Новости в Красноярском краевом суде.
Уточняется, что меру пресечения им избрали в Центральном районном суде Красноярска.
Как писал NEWS.ru, силовики обнаружили более 2 млн рублей, которые были похищены при нападении на инкассаторов в Красноярске. Преступление было совершено 30 мая. Ранее полицейские Красноярска рассказали, что поймать преступников удалось из-за того, что они не скрывали улики. Напавшие на инкассаторов скрылись с места преступления на «Жигулях», в которых был их пособник. Автомобиль был брошен за гаражами, а злоумышленники пересели на иномарку. В отечественном автомобиле было найдено множество улик: окурки, волосы и следы обуви.