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Восьмилетний ученик одной из школ Йошкар-Олы скончался во время уроков. Ребёнок упал замертво на глазах у одноклассников на занятиях физической культурой.

По данным СУ СКР по региону, инцидент произошёл днём 8 октября. Следователи начали проверку, сообщается на сайте ведомства. Ранее News.ru писал, что в Красноярском крае футбольные ворота упали на школьника...