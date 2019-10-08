https://static.news.ru/photo/372bf4f2-e9d1-11e9-821b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Обвиняемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово арестовали в Московской области. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, мужчине предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
Следователем 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — приводит её слова ТАСС.
Врадий отметила, что сразу после задержания мужчина признался, что убил девушку в ходе ссоры.
Как писал News.ru, тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в частном доме на улице Светлой города Домодедово. Исходя из обнародованных данных, преступник не только наносил удары ножом, но и душил девушку. Шея студентки была перетянута ремнём. Убийца после совершения преступления ничего из дома не украл, хотя в коттедже хранились деньги.