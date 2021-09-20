Студенты рассказали о педагоге, который вёл лекцию при стрельбе в Перми

Студенты Пермского университета рассказали о преподавателе. который продолжал вести лекцию, несмотря на стрельбу в вузе. Педагога не смутило ничего, он требовал, чтобы студенты продолжали записывать его перлы, сообщает РЕН ТВ.

О педагоге, который продолжал вкладывать знания в головы молодым людям несмотря на опасность, рассказала девушка с ником elissavetabeliaeva.

Мы были на лекции, когда начался теракт, обстрел, можете называть как хотите. И знаете что? Все решила удача. Каким-то чудом я оказалась на 5 этаже, а не на 2, хотя по расписанию у нас должны были быть лекции и на втором этаже. Каким-то чудом повезло и маме, которая задержалась на втором этаже и не попала под обстрел, когда это всё началось. А потом повезло, когда она успела добежать до нас и закрыть двери, забаррикадировать. Наш преподаватель не сделал ничего из того, что сделала моя мама. Более того, он даже не удосужился прекратить лекцию. «Учёба важнее». Мы полтора часа сидели и ждали смерти. Без прикрас, — написала студентка.

В какой-то момент в дверь аудитории начали сильно стучать, но это уже оказались сотрудники ОМОНа.

Нам повезло, когда мы вышли из университета и нас никто не застрелил из окна. Но есть люди, которым не повезло сегодня. И уже этого не исправить. Один из них — охранник 8 корпуса. Ещё утром я здоровалась с ним, а он улыбнулся и подержал дверь. Мы видели его труп, — дописала студентка.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. Устроил её студент этого же вуза, 18-летний Тимур Бекмансуров. Он убил шесть человек, более 20 ранены.

Ранее Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу у здания Пермского государственного национального исследовательского университета, оказал вооружённое сопротивление при задержании, был тяжело ранен, после чего скончался.