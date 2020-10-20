Студента МИФИ нашли под окнами общежития в Москве

Учащийся Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» погиб в столице.
Как
Студент погиб на 21-м году жизни. При себе у него не было никаких вещей, указывающих на причины смерти. В комнате молодого человека не обнаружили никаких оставленных им посланий.
Правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
17 октября в Саратове мать выбросила из окна своих дочерей пяти и восьми лет, после чего безуспешно попыталась свести счёты с жизнью. Как писал NEWS.ru, девочки получили тяжёлые травмы, но остались живы.