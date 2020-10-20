Студента МИФИ нашли под окнами общежития в Москве

https://static.news.ru/photo/8de5b43a-12b2-11eb-8b91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учащийся Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» погиб в столице.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительной системе, молодой человек разбился насмерть, выпав с 15-го этажа общежития. Инцидент произошёл в ночь на 20 октября. Тело юноши обнаружили утром у здания общежития по адресу улица Москворечье, дом 2, корпус 2.

Студент погиб на 21-м году жизни. При себе у него не было никаких вещей, указывающих на причины смерти. В комнате молодого человека не обнаружили никаких оставленных им посланий.

Правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

17 октября в Саратове мать выбросила из окна своих дочерей пяти и восьми лет, после чего безуспешно попыталась свести счёты с жизнью. Как писал NEWS.ru, девочки получили тяжёлые травмы, но остались живы.