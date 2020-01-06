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Посольство РФ в Тегеране продолжает выяснять, были ли граждане России на борту разбившегося лайнера. Уже известно, что там не было строителей АЭС «Бушер», а также сотрудников самого посольства.

Об этом сообщил атташе дипмиссии Андрей Ганенко в эфире телеканала «Россия 24».

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь на среду, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. На борту находились 177 человек. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

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