Стрельба произошла в караоке-клубе в центре Москвы

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Полиция Сахалина задержала мужчину, который подозревается в том, что он насмерть сбил школьника и скрылся с места преступления, сообщает прокуратура региона.

Трагедия произошла вечером 19 августа в Анивском районе. 19 сентября 2020 года в вечернее время в Анивском районе на автодороге между Троицким и Новотроицким произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого...