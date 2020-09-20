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Стрельба произошла в караоке-клубе в центре Москвы

07:46, 20 сентября 2020 95
Фото: Unsplash

Очевидцы сообщили о стрельбе в круглосуточном заведении в центре столицы в ночь на 20 сентября.

По предварительным данным, стрельба произошла в караоке-клубе на Садово-Кудринской улице, передаёт РЕН ТВ.

По данным канала, двое распивавших в заведении алкоголь мужчин покинули клуб, не оплатив счёт на 9 000 рублей, н о забыли внутри сумку с документами и вернулись за ней. Нетрезвые гости позвонили персоналу клуба просьбой вернуть вещи, после чего разбили дверь на главном входе в заведение, взломали другую дверь и, пройдя через чёрный ход, открыли в клубе стрельбу.

Хулиганов задержала полиция, пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru ранее, врачи не смогли спасти трёхкратного чемпиона Ливана футболиста Мохаммеда Атви. Он скончался в больнице после того, как был ранен пулей, которую выпустили в воздух во время похорон жертвы взрыва в Бейруте в прошлом месяце.

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