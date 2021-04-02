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Сторонника украинских националистов арестовали в Барнауле

13:09, 03 апреля 2021
Фото: Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

Суд в Барнауле арестовал мужчину, который собирался устроить подрыв мечети по заданию украинской националистической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.

Центральным районный судом Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Мужчина по заданию украинских националистов из «ЭНО» собирался подорвать мечеть, чтобы «страшить» местное население. При обыске у него нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по изготовлению самодельных взрывчаток, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Барнауле сторонника украинских националистов, готовившего взрыв в мечети для устрашения мигрантов из Средней Азии.

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