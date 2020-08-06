Сторонницы Ефремова напали на журналистку в Пресненском суде Москвы

https://static.news.ru/photo/c9e052e4-d7e1-11ea-bc4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сочувствующие Михаилу Ефремову гражданки напали на журналистку «Комсомольской правды» в здании Пресненского суда Москвы, где проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием актёра.

Как передаёт корреспондент ТАСС с места событий, в ходе заседания в зале для трансляции две женщины, поддерживающие артиста, вели себя очень шумно. После того как репортёр сделала им замечание, они схватили её за руку и стали толкать. В итоге все они повалились на пол. Приставы вывели нападавших из здания суда и пообещали, что больше их не пустят.

Рассмотрение дела по существу началось накануне. Артист обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Выступая ранее на заседании, подсудимый заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит». Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, заявил в суде, что сразу после случившегося Ефремов говорил ему, что именно он был за рулём. В свою очередь адвокат семьи погибшего Александр Добровинский сообщил, что располагает записью, на которой видно, что Ефремов выходил из машины со стороны водительского кресла после случившегося. Кроме того, на то, что Ефремов управлял своим автомобилем в момент ДТП на Садовом кольце, как заявила гособвинитель, указывают результаты экспертизы ДНК. Биоматериалы для проведения этого исследования были взяты с подушек безопасности.

При этом адвокат артиста Эльман Пашаев ранее говорил журналистам о козыре, который способен доказать невиновность актёра. Он отметил, что предъявит его не сразу, писал NEWS.ru.