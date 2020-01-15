https://static.news.ru/photo/b7fd418e-37a7-11ea-a0e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи назвали имя убийцы жены экс-хоккеиста Максима Соколова Ирины. По официальной версии, 45-летнюю женщину зарезал 18-летний сын. Он нанёс матери не менее 19 ножевых ранений, после чего она скончалась. Уголовное дело об убийстве передано в городской суд Всеволожска.

Трагедия в семье бывшего вратаря сборной России произошла 13 июня. Соседи обнаружили в доме игрока тело его мёртвой жены, а рядом их старшего сына с раной на шее. Предположительно, после убийства матери молодой человек пытался покончить с собой, отмечает «МК в Петербурге».

Поначалу в убийстве матери заподозрили 15-летнего сына Соколовых, Максима. Следствие считало его главным подозреваемым, несмотря на то, что именно он вызвал на место полицию. Позднее удалось установить, что смертельные удары Ирине Соколовой нанёс старший сын, а младший, пытаясь отомстить за мать, ранил брата ножом. По версии следствия, юноша страдает психическим расстройством. Сейчас он находится в клинике.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший вратарь сборной России и петербургского СКА Максим Соколов нанял младшему сыну, подозреваемому в убийстве матери, несколько адвокатов.