Следователи назвали имя убийцы жены экс-хоккеиста Максима Соколова Ирины. По официальной версии, 45-летнюю женщину зарезал 18-летний сын. Он нанёс матери не менее 19 ножевых ранений, после чего она скончалась. Уголовное дело об убийстве передано в городской суд Всеволожска.
Трагедия в семье бывшего вратаря сборной России произошла 13 июня. Соседи обнаружили в доме игрока тело его мёртвой жены, а рядом их старшего сына с раной на шее. Предположительно, после убийства матери молодой человек пытался покончить с собой,
Поначалу в убийстве матери заподозрили 15-летнего сына Соколовых, Максима. Следствие считало его главным подозреваемым, несмотря на то, что именно он вызвал на место полицию. Позднее удалось установить, что смертельные удары Ирине Соколовой нанёс старший сын, а младший, пытаясь отомстить за мать, ранил брата ножом. По версии следствия, юноша страдает психическим расстройством. Сейчас он находится в клинике.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший вратарь сборной России и петербургского СКА Максим Соколов нанял младшему сыну, подозреваемому в убийстве матери, несколько адвокатов.
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