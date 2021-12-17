Эксперт по выживанию рассказал, как можно было спасти погибшего в автобусе

При повреждении крупной артерии есть риск в скором времени скончаться от кровопотери, однако пострадавшему можно оказать экстренную помощь и спасти его, если в течении нескольких минут после ранения пережать повреждённую артерию и остановить кровотечение, заявил инструктор по выживанию Михаил Макеев. Таким образом он прокомментировал телеканалу «360» новость о гибели мужчины в одном из московских автобусов: он задел ногой металлический штырь и скончался от кровопотери.

Есть буквально полторы-две минуты, чтобы оказать человеку помощь: пережать повреждённую артерию и остановить кровотечение. При этом, если сосуд будет открыт, непрямой массаж сердца только ускорит потерю крови: она просто будет скорее выливаться, и человек умрёт, — предупредил Макеев.

Если рядом нет аптечки, продолжил инструктор по выживанию, для остановки кровопотери стоит использовать любую ткань, чтобы сильным нажатием попытаться передавить артерию. Специалист по безопасности человека в природной среде, путешественник Михаил Ярин согласился с коллегой в том плане, что массаж сердца в этой ситуации бы не помог. По его прогнозу, погибшему мужчине грозила в худшем случае ампутация конечности, если бы кто-то смог наложить на рану жгут.

51-летний Андрей Болгов в состоянии алкогольного опьянения ударился ногой о порог автобуса, после чего у него открылось обильное кровотечение. По имеющимся данным, инцидент произошёл в 18:05 14 декабря в районе улицы Декабристов, дом 3. После того как мужчина скончался от кровопотери, сотрудники правоохранительных органов не нашли предметов, которые могли бы привести к травмированию Болгова.

Ранее психолог Марина Гладышева рассказала, что россияне не приходят на помощь людям, которым стало плохо на улице или в общественном транспорте, потому что боятся навредить человеку ещё больше. Также у людей вырабатывается безразличие к тому, что происходит.