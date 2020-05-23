Стали известны требования захватившего заложников в банке Москвы

https://static.news.ru/photo/c7643e94-9ceb-11ea-a27d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мужчина, захвативший заложников в банке в центре Москвы, предъявил свои требования. Он передал выехавшим на место силовикам записку.
Мне ничего от вас не нужно, только правда, — говорится в тексте послания, который приводит РЕН ТВ.
По информации ТАСС, в помещении банка — не менее пяти заложников. Захватчик угрожает взорвать здание.
Предположительно, речь идёт об одном из отделений «Альфа-банка» на Земляном валу, дом 41. Как сообщил источник в экстренных службах, на место выехали полицейские. Информации о пострадавших нет, писал NEWS.ru.