Происшествия

Стали известны требования захватившего заложников в банке Москвы

14:43, 23 мая 2020 87
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, захвативший заложников в банке в центре Москвы, предъявил свои требования. Он передал выехавшим на место силовикам записку.

Мне ничего от вас не нужно, только правда, — говорится в тексте послания, который приводит РЕН ТВ.

По информации ТАСС, в помещении банка — не менее пяти заложников. Захватчик угрожает взорвать здание.

Предположительно, речь идёт об одном из отделений «Альфа-банка» на Земляном валу, дом 41. Как сообщил источник в экстренных службах, на место выехали полицейские. Информации о пострадавших нет, писал NEWS.ru.

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