Стали известны требования захватившего заложников в банке Москвы

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Двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, прихватив с собой наличные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

Инцидент произошёл в помещение на улице Карла Маркса, 2. По предварительной версии, был повреждён банкомат Сбербанка, расположенный в магазине «Пятёрочка», передаёт РИА Новости. Полицейские пока не знают, сколько денег могло...