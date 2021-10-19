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Стали известны подробности состояния пермского стрелка

12:14, 20 октября 2021
Стали известны подробности состояния пермского стрелка Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, в результате которой погибли шесть человек и пострадали ещё 47, находится в СИЗО в отряде для инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники во ФСИН.

Состояние обвиняемого удовлетворительное. Отмечается, что он на здоровье не жалуется.

Ранее сообщалось, что Бекмансуров, которому ампутировали ногу, определён в отряд для инвалидов в СИЗО. Арестанты из спецотряда, куда попал обвиняемый, содержатся отдельно от остальных. Им полагается дополнительное питание.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. В результате инцидента пострадали 47 человек, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.

Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Сейчас состояние его здоровья позволяет проводить с ним следственные действия. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено Бекмансурову, предусматривают меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

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