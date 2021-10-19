Стали известны подробности состояния пермского стрелка

Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, в результате которой погибли шесть человек и пострадали ещё 47, находится в СИЗО в отряде для инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники во ФСИН.

Состояние обвиняемого удовлетворительное. Отмечается , что он на здоровье не жалуется.

Ранее сообщалось, что Бекмансуров, которому ампутировали ногу, определён в отряд для инвалидов в СИЗО. Арестанты из спецотряда, куда попал обвиняемый, содержатся отдельно от остальных. Им полагается дополнительное питание.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. В результате инцидента пострадали 47 человек, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.

Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Сейчас состояние его здоровья позволяет проводить с ним следственные действия. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено Бекмансурову, предусматривают меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.