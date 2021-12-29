Стали известны подробности о родителях замёрзшего в Дубне мальчика

Родители 11-летнего мальчика, который заблудился и насмерть замёрз в подмосковной Дубне, регулярно злоупотребляли спиртным и устраивали драки, представители опеки часто бывали в их квартире, передаёт Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в семье. Отмечается, что всего в семье воспитывалось четверо детей, двое — с задержкой развития.

<...> когда опека к ним приходит, она открывает холодильник и орёт, что мать героиня, что у них всё хорошо, идите лесом, не лезьте в мою семью. Я убеждена, что она сама довела детей до всего этого, заполошная женщина. Они делают более-менее вид что всё ок, все проверки шлют лесом, юридически козыряя словами, завели огромную злую собаку чтоб никто не совал к ним нос, — сказала собеседница Telegram-канала.

Она отметила, что однажды родители сломали ключицу младшей сестре погибшего мальчика. Кроме того, по словам женщины, в квартире, помимо детей, их матери и отца, живёт любовник матери, который регулярно домогается её дочерей. Как подчеркнула источник, органы опеки бывали в семье часто, но ни к ответственности, ни к ограничению прав родителей это ни привело. Женщина рассказала, что в семье, кроме погибшего мальчика, воспитываются три девочки, у него и его младшей сестры диагностирована задержка психического развития.

Ранее жительница Дубны Ксения Напольская, которая работала завучем в школе, куда мальчик и его младшая сестра ходили в 2016—2018 годах, сообщила, что дети нуждались в коррекции, но мать отрицала эту необходимость.

Волонтёры искали ребёнка сутки. 27 декабря он направился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не на своей остановке, заблудился и замёрз насмерть. Прокуратура Подмосковья проводит проверку. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как ребёнок идёт вдоль трассы, по которой едут автомобили.