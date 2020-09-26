Стали известны подробности о пострадавших при обрушении в Ступино

https://static.news.ru/photo/978c15fa-00b6-11eb-98d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ступино/vk.com

Пострадавшие при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступино являются гражданами Киргизии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Они (пострадавшие. — NEWS.ru) из Киргизии, граждане Киргизии, — отметил собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что при обрушении надземного перехода на складе в городе Ступино пострадал 51 человек. Все они находятся в больницах, некоторые сами обратились к врачам. Среди них есть как минимум 18 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии. В ведомстве пообещали оказать пострадавшим и их родным психологическую помощь.

Инцидент произошёл 27 сентября около 09:00. При этом предприятие расположено не в деревне Сидорово, как сообщалось ранее, а около находящегося рядом посёлка Октябрьский, несмотря на то что местное подразделение французского концерна FM Logistic называется «ФМ Ложистик Сидорово», писал NEWS.ru.