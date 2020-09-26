Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 51

https://static.news.ru/photo/113c6e96-00ac-11eb-8880-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

МЧС сообщило, что при обрушении надземного перехода на складе в городе Ступино Московской области пострадал 51 человек.

Все они находятся в больницах, некоторые сами обратились к врачам, передаёт РИА Новости. Среди них есть как минимум 18 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии.

В ведомстве пообещали оказать пострадавшим и их родным психологическую помощь.

Ранее стало известно, что причиной обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном городском округе Ступино могло стать превышение допустимой массы нагрузки — перегрузка моста привела к деформации крепёжных элементов.

Инцидент произошёл около девяти часов утра. При этом предприятие расположено не в деревне Сидорово, как сообщалось ранее, а около находящегося рядом посёлка Октябрьский, несмотря на то что местное подразделение французского концерна FM Logistic называется «ФМ Ложистик Сидорово», писал NEWS.ru.