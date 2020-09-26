Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 51

МЧС сообщило, что при обрушении надземного перехода на складе в городе Ступино Московской области пострадал 51 человек.
Все они находятся в больницах, некоторые сами обратились к врачам,
В ведомстве пообещали оказать пострадавшим и их родным психологическую помощь.
Ранее стало известно, что причиной обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном городском округе Ступино могло стать превышение допустимой массы нагрузки — перегрузка моста привела к деформации крепёжных элементов.
Инцидент произошёл около девяти часов утра. При этом предприятие расположено не в деревне Сидорово, как сообщалось ранее, а около находящегося рядом посёлка Октябрьский, несмотря на то что местное подразделение французского концерна FM Logistic называется «ФМ Ложистик Сидорово», писал NEWS.ru.
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