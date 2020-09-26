Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье

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Причиной обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном городском округе Ступино могла стать превышение допустимой массы нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Там пояснили, что перегрузка моста привела к деформации крепёжных элементов.

Также уточняется, что инцидент произошёл около девяти часов утра. При этом предприятие расположено не в деревне Сидорово, как сообщалось ранее, а около находящегося рядом посёлка Октябрьский, несмотря на то, что местное подразделение французского концерна FM Logistic называется «ФМ Ложистик Сидорово».

Ранее NEWS.ru писал, что в результате ЧП пострадали 13 человек. Прокуратура приступила к проверке по факту обрушения перехода.