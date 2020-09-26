В Ступино обрушился надземный пешеходный переход с людьми

https://static.news.ru/photo/efee0856-008f-11eb-9cbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

На территории промзоны в районе Ступино обвалился надземный пешеходный переход. Пострадали 13 человек.

Как сообщили РИА Новости в подмосковном ГУ МЧС, мост обрушился в деревне Сидорово на территории компании FM Logistic.

По некоторым данным, три человека были госпитализированы. Погибших нет. На место происшествия направлены спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура приступила к проверке по факту обрушения перехода.

Ранее в сахалинском городе Корсаково в одном из жилых домов рухнул балкон. Он находился на третьем этаже. Вместе с плитой на землю упали две пенсионерки, которые вышли на балкон, чтобы попить кофе. Женщины остались живы, однако получили травмы средней тяжести, писал NEWS.ru.