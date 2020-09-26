16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Ступино обрушился надземный пешеходный переход с людьми

09:56, 27 сентября 2020 121
Фото: 50.mchs.gov.ru

На территории промзоны в районе Ступино обвалился надземный пешеходный переход. Пострадали 13 человек.

Как сообщили РИА Новости в подмосковном ГУ МЧС, мост обрушился в деревне Сидорово на территории компании FM Logistic.

По некоторым данным, три человека были госпитализированы. Погибших нет. На место происшествия направлены спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура приступила к проверке по факту обрушения перехода.

Ранее в сахалинском городе Корсаково в одном из жилых домов рухнул балкон. Он находился на третьем этаже. Вместе с плитой на землю упали две пенсионерки, которые вышли на балкон, чтобы попить кофе. Женщины остались живы, однако получили травмы средней тяжести, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео