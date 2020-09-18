Балкон с двумя пенсионерками рухнул на Сахалине

В сахалинском городе Корсаково в одном из жилых домов рухнул балкон. Он находился на третьем этаже.
Об этом
Обрушение балкона произошло в доме по улице Советской, причины происшествия выясняются, пострадали две женщины, они находились на балконе, — рассказал собеседник агентства.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в центре Москвы строительные леса рухнули на прохожих и припаркованные рядом автомобили. ЧП произошло в 1-м Тверском-Ямском переулке.
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