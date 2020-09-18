Балкон с двумя пенсионерками рухнул на Сахалине

https://static.news.ru/photo/5a88b442-f995-11ea-9ee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сахалинском городе Корсаково в одном из жилых домов рухнул балкон. Он находился на третьем этаже.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в местных экстренных службах. Вместе с плитой на землю упали две пенсионерки, которые вышли на балкон, чтобы попить кофе. Женщины остались живы, однако получили травмы средней тяжести.

Обрушение балкона произошло в доме по улице Советской, причины происшествия выясняются, пострадали две женщины, они находились на балконе, — рассказал собеседник агентства.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в центре Москвы строительные леса рухнули на прохожих и припаркованные рядом автомобили. ЧП произошло в 1-м Тверском-Ямском переулке.