Стала известна причина взрыва на Каспии

Причиной взрыва и пожара в азербайджанском секторе Каспия стало естественное извержение грязевого вулкана на острове Дашлы. Об этом заявили в государственной нефтяной компании SOCAR, сообщает Sputnik Азербайджан.

Вулкан расположен примерно в 30 километрах от побережья между городом Нефтчала и населённым пунктом Алят. Нефтяной инфраструктуры поблизости от него нет, отметили в компании.

МЧС Азербайджана направило вертолёт на место пожара. В ведомстве рассказали , что в настоящее время в кратере вулкана наблюдается небольшое пламя, однако он не представляет опасности для каких-либо объектов или людей.

Ранее сообщалось, что в азербайджанском секторе Каспия произошёл взрыв на нефтяной платформе, а затем вспыхнул пожар. В SOCAR заявили, что аварий не было, работа ведётся в штатном режиме. Эксперты предположили, что инцидент мог произойти на танкере. Однако представители Азербайджанского Каспийского морского пароходства заверили, что ни на одном судне взрыва не было.

К настоящему времени пожар полностью потушен. Для выяснения обстоятельств происшествия SOCAR отправила на место инцидента своё судно.