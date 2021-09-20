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Стала известна личность пермского стрелка

10:20, 20 сентября 2021
Стала известна личность пермского стрелка Фото: vikiperm/vk.com
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Стрелявшим из боевого ружья на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) является 18-летний Тимур Бекмансуров. От его действий, по предварительным данным, погибли пять человек. Также, по данным Минздрава, более десяти человек пострадали.

На месте происшествия работает ОМОН. Сейчас стрелок задержан, сообщили в МВД. Ведомство пока не называет официальное число погибших, но подтверждает, что они есть.

Молодой человек перед трагедией написал прощальное письмо во «ВКонтакте». Его страницу оперативно заблокировали.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту произошедшего.

Ранее в СМИ появилось видео с места стрельбы. На нём отчетливо слышны громкие звуки, издаваемые травматическим ружьём Бекмансурова.

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