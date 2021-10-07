Стал известен срок, который могут получить избившие бармена дагестанцы

4 октября трое уроженцев Дагестана избили в метро вступившегося за девушку бармена Романа Ковалёва. Максимальный срок, который могут получить хулиганы за совершённое преступление, — 20 лет лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Сергей Афанасьев в разговоре с «360».

В данном случае органами МВД было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство», было грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц с применением насилия в отношении гражданина. Это тяжкое преступление, за него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет, — пояснил Афанасьев.

Он напомнил, что Следственный комитет также возбудил дело о покушении на убийство, совершённое группой лиц. Это преступление считается особо тяжким, за него предусмотрено наказание сроком от восьми до 20 лет лишения свободы, добавил адвокат. Помимо этого, злоумышленники оказали сопротивление сотрудникам полиции при задержании, что также влечёт за собой уголовную ответственность. Афанасьев подчеркнул, что окончательная мера пресечения будет зависеть от решения суда.

Какой останется конечной квалификации действия виновных, будет решаться органами предварительного следствия и судом. Сейчас в отношении них возбуждены дела по особо тяжким преступления. Будет решаться, было ли покушение на убийство, было причинение вреда здоровью из хулиганских убеждений, — пояснил он.

Ранее стало известно, как себя чувствует избитый бармен. По имеющимся данным, он находился в тяжёлом состоянии в больнице, но сейчас ему уже гораздо лучше.