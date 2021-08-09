Спорткар протаранил легковушку у мэрии Москвы

На Тверской улице в Москве спорткар марки Mercedes-Benz протаранил легковой автомобиль той же марки рядом с мэрией столицы. Об этом сообщают «Известия» в своём Telegram-канале.

По словам очевидцев, водитель спортивного авто находился в нетрезвом состоянии, он резко перестраивался из одной полосы движения в другую. В результате столкновения водитель второго автомобиля получил травмы, его увезли на скорой помощи. Водитель спорткара был задержан.

Удар был такой силы, что второй автомобиль отбросило в стену здания, — сообщил очевидец.