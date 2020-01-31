https://static.news.ru/photo/e2615e80-4411-11ea-8898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецназ штурмом взял квартиру в пятиэтажке на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде, хозяин которой подозревается в хранении оружия. 46-летний Михаил Невядомский обустроил в подвале жилого дома склад с боеприпасами.

30 январе в подвале пятиэтажки прогремел взрыв. Пострадали два сантехника, которые занимались ремонтными работами. По факту взрыва была проведена проверка. Правоохранителями был найден схрон с боеприпасами. Позже было установлено, что оружие принадлежит Невядомскому.

Когда бойцы спецотряда СОБР прибыли к нему, он отказался открывать дверь и заявил, что сдаваться не намерен. Квартиру пришлось брать штурмом. В настоящее время мужчина задержан, отмечает Lenta.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб оборудовал на территории полуострова схроны со взрывчаткой.