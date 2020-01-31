Спецназ штурмом взял квартиру в пятиэтажке на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде, хозяин которой подозревается в хранении оружия. 46-летний Михаил Невядомский обустроил в подвале жилого дома склад с боеприпасами.
30 январе в подвале пятиэтажки прогремел взрыв. Пострадали два сантехника, которые занимались ремонтными работами. По факту взрыва была проведена проверка. Правоохранителями был найден схрон с боеприпасами. Позже было установлено, что оружие принадлежит Невядомскому.
Когда бойцы спецотряда СОБР прибыли к нему, он отказался открывать дверь и заявил, что сдаваться не намерен. Квартиру пришлось брать штурмом. В настоящее время мужчина задержан,
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб оборудовал на территории полуострова схроны со взрывчаткой.
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