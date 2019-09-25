https://static.news.ru/photo/597e22e8-e01f-11e9-8021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Медведь, которого спасли при тайфуне в 2015 году, напал на дрессировщицу. Инцидент произошёл в уссурийском зоопарке.

По данным СУ СК по Приморскому краю, 56-летняя сотрудница убирала вольер, когда хищник укусил её за ногу, в результате чего она получила множественные переломы.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда), — говорится в сообщении .

Следователи выяснили, что женщина находилась в зооэкспозиции и почувствовала недомогание. Из-за этого она пошатнулась и слишком приблизилась к загону с медведем. Помощь пострадавшей оказали находившиеся рядом коллеги.

В свою очередь администрация Уссурийска сообщила , что нападение произошло во время кормления медведя. Ранения получила опытный сотрудник зооэкспозиции, дрессировщица Вера Блищ. После операции женщина находится в сознании и её жизни ничего не угрожает.

Сама пострадавшая, которая уже 25 лет работает с хищниками, отметила, что животное не виновато в случившемся.

Вины зверя точно в этом нет. Могу точно заявить, что Манюня не агрессивна, — заверила Блищ.

Звери, живущие в зооэкспозиции, были спасены при тайфуне «Гони» из местного зоопарка, который был затоплен. В операции принимала участие и пострадавшая дрессировщица. В настоящее время в зоопарке живут 17 спасённых животных, 13 из которых — медведи.

Ранее News.ru писал, что работник рыболовецкого стана в Смирныховском районе на Сахалине погиб при нападении на него медведя. Мужчина скончался по дороге в больницу.