Спасатели рассказали детали взрыва в центре Мадриде

Прогремевший в центральной части Мадрида взрыв разрушил большую часть здания, есть пострадавшие, в настоящее время идёт эвакуация. Об этом говорится в сообщении на странице службы по чрезвычайным ситуациям испанской столицы в Twitter.
В результате ЧП обрушились четыре этажа, пострадали несколько человек. На месте взрыва работают медицинские службы и пожарные, эвакуируются прохожие и местные жители. Предварительной причиной взрыва называется утечка газа.
Происшествие произошло в гостинице на улице Толедо. Находившиеся в Мадриде люди говорят, что звук был слышен по всему городу. Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал.
Как сообщал NEWS.ru, в конце декабря пять человек получили травмы при частичном обрушении жилого дома в Лиссабоне. Перед обрушением в доме раздался взрыв, причиной которого стали неполадки в бойлере.