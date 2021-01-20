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Происшествия

Спасатели рассказали детали взрыва в центре Мадриде

17:58, 20 января 2021
Фото: Emergencias Madrid/twitter.com

Прогремевший в центральной части Мадрида взрыв разрушил большую часть здания, есть пострадавшие, в настоящее время идёт эвакуация. Об этом говорится в сообщении на странице службы по чрезвычайным ситуациям испанской столицы в Twitter.

В результате ЧП обрушились четыре этажа, пострадали несколько человек. На месте взрыва работают медицинские службы и пожарные, эвакуируются прохожие и местные жители. Предварительной причиной взрыва называется утечка газа.

Происшествие произошло в гостинице на улице Толедо. Находившиеся в Мадриде люди говорят, что звук был слышен по всему городу. Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал.

Как сообщал NEWS.ru, в конце декабря пять человек получили травмы при частичном обрушении жилого дома в Лиссабоне. Перед обрушением в доме раздался взрыв, причиной которого стали неполадки в бойлере.

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